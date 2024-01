IL VIDEO. Assalto notturno alla nota pizzeria sulla Nazionale Appia: danni per 13mila euro

Nelle immagini i banditi che fanno irruzione nei locali

CASAPULLA. E’ lo stesso titolare a spiegare la dinamica del furto, avvenuto alle 4.50 della scorsa notte, alla pizzeria “La famiglia”, sulla Nazionale Appia, a Casapulla.

Giovanni Russo è stato allertato, nel cuore della notte, dalle forze dell’ordine e, recatosi presso la pizzeria, ha visto quanto accaduto. Ha visionato le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza in cui si vedono 4 malviventi (un quinto, pare, facesse da palo), che hanno rotto la serranda e la vetrata della pizzeria e si sono introdotti nei locali. Qui hanno poi portato via la cassa automatica ed i contanti. Giovanni Russo ha postato in Instagram il video dell’assalto alla sua pizzeria ed ora spetterà agli agenti intervenuti individuare, attraverso la targa, l’auto dei banditi. Per la famiglia Russo un danno di circa 13mila euro.