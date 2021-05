IL VIDEO AVERSA. Musicista perde l’uso della mano per un male al cervello. Scatta la raccolta fondi per aiutare Dario

All’interno il link dove poter donare a favore del giovane normanno

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) – In questi giorni in città e non solo, si stanno mobilitando in tanti per aiutare Dario Amabile, un giovane musicista, chitarrista, che qualche tempo fa è stato colpito da un brutto male al cervello, poi la malattia è arrivata a danneggiare il lato sinistro del corpo causando una semi-paresi nella parte sinistra del corpo, soprattutto al braccio e alla mano, con cui suonava magnificamente la chitarra. Ebbene, ora Dario, grazie alla tecnologia della realtà virtuale, potrebbe tornare a suonare, ma deve racimolare la somma necessaria per l’acquisto di uno speciale guanto che permette il recupero neuromotorio della mano.

Al giovane Dario occorrono 25 mila euro, per questo è stata avviata una raccolta fondi per aiutarlo. Al momento la somma raccolta è di 11 mila euro. Toccante il video registrato e pubblicato dallo stesso Dario che racconta la sua storia e chiede aiuto. Questo è il testo del suo appello: “In Campania non esistono centri abbastanza ricchi per rifornirsi di questo guanto. Riuscissi a raggiungere la somma o andandoci vicino, potrei acquistarne uno e metterlo anche a disposizione della clinica dove ora sono in riabilitazione. Tornare a suonare mi farebbe vedere la luce in fondo a un tunnel molto profondo dal quale sto faticando ad uscire. Oggi ho avuto risultati di un esame. Non sono molto incoraggianti ma lotto e tengo il colpo, sperando di riuscire a stretto giro a suonare almeno una nota. Non chiedo di tornare al sogno, alle speranze e ai progetti di prima, ma almeno mettere due note mi restituirebbe parte di me stesso, mi darebbe della pace, credo sia l’unica cura per me la musica. Mi manca terribilmente”.

PER DONARE PUOI CLICCARE QUI