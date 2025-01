IL VIDEO. Beccato a sversare rifiuti in strada, denunciato. Il monito del sindaco: “Basta discariche”

Il primo cittadino ha raggiunto telefonicamente il titolare di un’azienda che aveva abbandonato i rifiuti a Destra Volturno invitandolo alla rimozione degli stessi e a …

CASTEL VOLTIUURNO – Beccato a sversare rifiuti in località Destra Volturno: titolare di un’azienda denunciato dalla polizia municipale. Le telecamere di sorveglianza presenti nella zona hanno ripreso un camion intento a scaricare alcune porte in modo irregolare. L’autore è stato identificato, denunciato, ed invitato, telefonicamente, dal sindaco Pasquale Marrandino a riprendersi il materiale abbandonato: “La nostra Terra è sotto attacco da gente di ogni dove che quotidianamente con decine e decine di furgoni ci fa visita lasciandoci in dono rifiuti di ogni genere, spesso anche pericolosi. Ma noi non ci fermeremo, sarà la nostra battaglia per questo nuovo anno. Useremo ogni mezzo, non saremo più la discarica di nessuno”.