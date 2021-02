IL VIDEO E I NOMI DEI 4 ARRESTATI. CAMORRA IMMOBILIARE. Sequestrato palazzo destinato ad Rsa

CAPUA – Sono stati arrestati quattro imprenditori ritenuti vicini al clan dei Casalesi nell’ambito di un’indagine della Direzione distrettuale antimafia di Napoli sulla penetrazione della camorra nel tessuto economico della provincia di Caserta. Secondo la ricostruzione degli inquirenti gli indagati avrebbero sfruttato la prossimita’ con la fazione Schiavone per ottenere appalti pubblici. Contestualmente sono stati sequestrati preventivamente 15 milioni di euro ed eseguite misure cautelari personali interdittive nei confronti di due indagati. Secondo la ricostruzione degli inquirenti gli arrestati

I destinatari delle misure cautelari in carcere, emesse dal gip su richiesta della Dda di Napoli, sono Domenico Pagano, ritenuto imprenditore di riferimento della fazione Schiavone del clan dei Casalesi, titolare della “Immobiliare Generale”, che figura tra i beni che gli sono stati sequestrati. Il carcere e’ stato disposto anche per Domenico Farina, ritenuto gravemente indiziato per concorso esterno in associazione di tipo mafioso, amministratore unico della Prisma Costruzioni S.R.L, societa’ riconducibile al collaboratore di giustizia Francesco Zagaria. La “Prisma” e’ aggiudicataria di vari appalti pubblici, ottenuti, secondi gli inquirenti, con la connivenza di vari amministratori locali. Le indagini della Guardia di Finanza hanno, invece, interessato il gruppo imprenditoriale casertano riconducibile ai cugini Giuseppe e Francesco Verazzo, rispettivamente di 56 e 61 anni, ritenuti gravemente indiziati per concorso esterno in associazione di tipo mafioso. Il loro settore di competenza e’ quello delle costruzioni edili dove, avvalendosi della forza di intimidazione del “Clan dei Casalesi” e grazie alla compiacenza di amministratori locali, sono riusciti ad aggiudicarsi appalti pubblici nel territorio casertano.

I due erano assurti al ruolo di portavoce di Nicola Schiavone, figlio del capoclan Francesco, nella zona di Capua, assicurando il sostegno elettorale alle compagini politiche locali legate ad esponenti del Clan. La Guardia di Finanza ha ricostruito il patrimonio economico accumulato negli ultimi 20 anni dagli indagati, anche attraverso i propri nuclei familiari e societa’ a loro riconducibili, consentendo l’adozione di provvedimenti cautelari finalizzati alle ipotesi di confisca previste dalla legislazione antimafia. In particolare, nei confronti dei cugini Verazzo e di Pagano, a conclusione di una minuziosa ricostruzione dei numerosi beni detenuti, posta in essere anche mediante la valorizzazione di segnalazioni di operazioni sospette generate dal sistema di prevenzione antiriciclaggio, sono stati complessivamente sequestrati circa due complessi aziendali e quote societarie per un valore di circa 15 milioni di euro.

Il “Palazzo delle Cento Persone” di Capua, dove sarebbe dovuta sorgere una RSA, in passato era stato pignorato ad Angela Iovene, moglie di Rodolfo Statuto (deceduto), condannato nel maxi processo “Spartacus” per concorso in associazione mafiosa. L’immobile era stato acquistato, mediante una procedura esecutiva, per 1,455 milioni di euro dalla societa’ Immobiliare Generale di Domenico Pagano. Secondo gli inquirenti, pero’, la fazione Schiavone del clan dei Casalesi avrebbe contribuito a quella compravendita versando 500mila euro di quel quasi un milione e mezzo versato per l’acquisto del palazzo.