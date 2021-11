IL VIDEO. Casalesi e miliardi di euro “ripuliti”. L’inchiesta di Report su un imprenditore calabrese

CASAL DI PRINCIPE – Dove finiscono i soldi delle mafie? E’ andata in onda ieri sera a Report l’inchiesta di Giorgio Mottola dal titolo “Il Grande Schema”, nella quale si è cercato di dare una risposta a questa domanda tramite la storia di Roberto Recordare, un imprenditore calabrese che potrebbe aver riciclato circa 500 miliardi di euro per conto di ‘ndrangheta, Cosa nostra e clan dei Casalesi. Potrebbe essere lo schema di riciclaggio più imponente della storia italiana. Sul suo computer le forze dell’ordine hanno trovato decine di passaporti falsi e documenti che attestavano la gestione diretta di investimenti finanziari per quasi 40 miliardi di euro. Il presunto riciclatore ha spiegato a Report i meccanismi della finanza internazionale che muove somme di denao colossali. L’imprensditore è stato pedinato ed intercettato per quasi un anno.

