IL VIDEO. CASERTA Azienda speciale servizi sociali. L’intervento in aula del consigliere di Fdi Pasquale Napoletano: questo, sindaco, non glielo consento…

Carlo Marino forte di una maggioranza “arricchita”, di volta in volta, da Del Gaudio, Desiderio, Vignola, Fusco e Giovine, “se ne frega” dell’unanimità, così come “se ne frega” dei dubbi posti dai consiglieri comunali Matteo Donisi e Andrea Boccagna che sono esponenti del suo stesso partito, il Pd.

CASERTA Sempre nel corso della seduta odierna di consiglio comunale e sempre relativamente all’Azienda speciale servizi sociali, che ha destato perplessità e preccupazioni anche all’interno del gruppo del Partito democratico, registriamo l’intervento del consigliere di Fratelli d’Italia Pasquale Napoletano.

La sua richiesta di rinviare il dibattito, di approfondire la questione per poter giungere, infine, alla condivisione della delibera dell’assessore Luigi Bosco e, magari, votare unanimemente il provvedimento, ovviamente, non ha trovato sponda in una maggioranza totalmente asservita al proprio sindaco. Le parole di Napoletano sono cadute nel vuoto, ma fotografano il clima che si vive nell’aula consiliare di Palazzo Castropignano. Carlo Marino forte di una maggioranza “arricchita”, di volta in volta, da Del Gaudio, Desiderio, Vignola, Fusco e Giovine, “se ne frega” dell’unanimità, così come “se ne frega” dei dubbi posti dai consiglieri comunali (Matteo Donisi e Andrea Boccagna) che sono esponenti del suo stesso partito, il Pd. Vi lasciamo alla visione e all’ascolto dell’intervento di Pasquale Napoletano.