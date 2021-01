GUARDA IL VIDEO. CASTEL VOLTURNO. Maltempo, Bagnara ridotta ad un pantano. Le associazioni al sindaco: “Danni ingenti per mancanza di caditoie”

CASTEL VOLTURNO (Maria Assunta Cavallo) – Attraverso un comunicato stampa Associazioni varie di Castel Volturno, denunciano al Primo Cittadino, Luigi Petrella, la pessima situazione legata ai continui allagamenti che si verificano nella località di Bagnara dovuti alla completa assenza delle caditoie. Le intense precipitazioni che si stanno abbattendo in queste ore su tutto il Litorale Domizio e sulla zona di Castel Volturno, stanno provocano a Bagnara, che appare come una giungla, danni alle abitazioni oltre che disagi alla circolazione dei pedoni e delle auto.

COMUNICATO

Le intense precipitazioni che stanno colpendo da ieri la città di Castel Volturno e la zona di Bagnara, stanno provocando enormi disagi specie sul Viale Comunale, zona completamente dimenticata da una politica “Fantasma” Ed intanto i cittadini sono bloccati in casa. Nel corso del pomeriggio di ieri, tutto il Sud è stato attraversato da una frequente copertura nuvolosa e da rovesci temporaleschi spesso di forte intensità. Segnalati disagi per allagamenti al sindaco di Castel volturno viste le piogge abbondanti e gli accumuli pluviometrici superiori agli 80 mm. I temporali intensi hanno duramente colpito la frazione di Bagnara creando allagamenti sul Viale comunale Antonio Federichi. Questa notte gli accumuli pluviometrici hanno superato i 100 mm (il video qui in basso testimonia danni ingenti in città con fiumi di acqua e fango artificiali; assente il Sindaco di Castel Volturno. L’ Associazione “Bagnara che vive” denuncia per l’ennesima volta l’assenza delle caditoie e c’è chi già si domanda perché la Regione Campania non​ ha effettuato i dovuti controlli riguardo al Progetto Bandiera blu​ che prevedeva il rifacimento di tutto il sistema fognario. Ci appelliamo al Sig egr. Sindaco di Castel Volturno, al Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca, al Vice sindaco di Castel Volturno sig egr. Marandino Pasquale, al Funzionario Responsabile dei lavori pubblici arch.Claudio Forilli.

Sapio Giuseppe

Associazione bagnara vive



MenodegradodicastelvolturnoResistenza di Bagnara