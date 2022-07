IL VIDEO. “Cercasi strisce gialle”. A MONDRGONE l’estate è per tutti ma non per i disabili

MONDRAGONE(Maria Assunta Cavallo)- Siamo consapevoli delle numerose barriere architettoniche con cui devono fare i conti quotidianamente i disabili, ma è inammissibile combattere anche contro la mancanza delle soste esclusive. Se è vero che le persone con ridotte o impedite capacità motorie possono normalmente parcheggiare nelle soste a pagamento delimitati da segnaletica blu, in modo del tutto gratuito esponendo il contrassegno, è pur vero che nel fine settimana, i parcheggi in zona Lido e traverse limitrofe, sono presi d’assalto e quelli ad uso esclusivo dei diversamente abili, vengono spesso occupati da chi non è ha il diritto. Stamattina abbiamo percorso in auto tutto il lungomare registrando appena 8 stalli gialli per i disabili e questo è veramente assurdo come dimostrano le immagini in calce all’articolo.