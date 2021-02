PIETRAVAIRANO – Un uomo di 53 anni di Pietravairano appartenente a personale paramedico è ricoverato in gravi condizioni nel Covid Hospital di Maddaloni. Era stato già vaccinato. La sindaca Marianna Di Robbio (qui sopra il video nella quale si preannunciano misure restrittive) ha spiegato che la situazione è seria perchè il 53enne ha contratto la variante inglese e in paese si contano 40 positivi. C’è un altro caso grave a Pietravairano, oltre al 53enne, anch’egli ricoverato in Rianimazione.