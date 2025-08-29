IL VIDEO E LA FOTO. Torna dalle vacanze e trova la casa svaligiata, rientro amaro per un noto commercialista
29 Agosto 2025 - 10:11
Non si tratterebbe del primo raid subito dal professionista
PIETRAMELARA – Rientro amaro dalle vacanze per il noto commercialista Vincenzo Piscitelli, professionista molto conosciuto nell’Alto Casertano. Al suo ritorno, insieme alla famiglia, ha trovato la propria abitazione completamente a soqquadro, segno inequivocabile di un furto.
Secondo quanto emerso, i ladri sarebbero entrati da una finestra, come mostrano chiaramente le immagini del sistema di videosorveglianza. Nei filmati, consegnati ai carabinieri, si vedono infatti due giovani incappucciati intrufolarsi nell’abitazione e muoversi indisturbati tra le stanze.
Non si tratterebbe del primo episodio subito dal professionista: già in passato la sua casa era stata presa di mira dai malviventi. Sull’accaduto indagano i militari dell’Arma, impegnati a identificare i responsabili grazie ai filmati e ad altri elementi raccolti sul posto