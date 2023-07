IL VIDEO E LE FOTO. Botte da orbi in centro: violenta rissa tra immigrati

In calce all’articolo il video

VILLA LITERNO (Lidia e Christian de Angelis) Ancora violenza tra giovani. Alcune sere fa alle 21 al centro della strada, con le auto che transitava, due giovani immigrati come si vede dalle foto e video fatte da un automobilista allibito per la scena, si sono massacrati di botte, usando anche oggetti dell’arredo urbano e semi nudi, poi alcuni passanti sono riusciti a separarli, prima che ci scappare un altro morto. Ormai la violenza è sempre più dilagante, i giovani e non solo sono mine vaganti, senza rispetto per la vita.