IL VIDEO E LE FOTO. CASERTA. Dopo la paura l’indifferenza. Auto parcheggiata in strada prende fuoco e nessuno la rimuove

Indagini sono in corso da parte della polizia per stabilire l’esatta dinamica dei fatti e la natura del rogo

CASERTA – A due giorni dall’incendio che nella tarda serata di sabato, 28 dicembre, ha avvolto e distrutto una Fiat Panda vecchio modello, parcheggiata in strada in via Correra, ancora non si è provveduto alla rimozione del relitto.

La vettura,di proprietà di un anziano residente nei pressi del rione Tescione, per cause in corso di accertamento è stata totalmente divorata dalle fiamme e ridotta a carcassa.

Da giovedì sera l’auto giace ancora in strada nell’indifferenza e nella non curanza totale del Comune, della polizia municipale o di chi per competenza deve occuparsi della rimozione del mezzo e della pulizia dell’area. La vettura provvista di targa non sarebbe provento di furto e per questo non dovrebbero risultare nè lunghe nè complicate le operazioni di sgombero della carcassa che ferma a ciglio strada rappresenta intralcio e pericolo.

Quell’ammasso di ruggine, di lamiere taglienti, di spuntoni di metallo e i detriti della combustione, infatti, costituiscono un serio pericolo per i tanti bambini e ragazzi che affollano quotidianamente il marciapiede per recarsi a scuola o più semplicemente per giocare e correre nella vicina piazzetta senza sottovalutare la situazione di degrado che il quartiere si ritrova a vivere perché è pur vero che non siamo in pieno centro, ma lo sdegno è identico anche in una via di periferia