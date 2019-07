IL VIDEO E LE FOTO MADDALONI. Mah… la monnezza non la tolgono, ma la disinfettano. Ma è inutile incazzarsi, perché a lavare la testa al ciuccio…

MADDALONI (g.g.) – Vogliamo affrontare la questione dei rifiuti in maniera succinta, perché tanto con gli amministratori comunali della provincia di Caserta, ci si perde l’acqua e il sapone inutilmente utilizzati per provare a lavare la testa all’asino.

Beninteso questo ragionamento vale per il 99% dei sindaci, degli assessori e dei consiglieri provinciali di Terra di Lavoro. Per cui, se uno scrive per l’ennesima volta che è letteralmente assurdo, fuori dal mondo, e dentro solo a questa folle Babele casertana il fatto che quasi da una settimana vige un’ordinanza che vieta ai cittadini di sversare la frazione umida dei rifiuti, non succede assolutamente nulla. Perché chi non è pervaso dal senso civico, chi non si emoziona quando pensa di essere un cittadino al servizio di altri cittadini, figuriamoci se si fa impressionare dall’articolo di un giornale, seppur vastissimamente letto come il nostro.

Allora ci siamo limitati a fare noi, personalmente, qualche scatto dall’auto per fare il punto della situazione. In tanto la foto della fiera settimanale in zona via Matilde Serao. L’ordinanza vietava la vendita di prodotti ortofrutticoli e più in generale della filiera alimentare e come potete vedere, stamattina questi generi sono stati tranquillamente venduti senza che nessuno intervenisse per sanzionare la violazione di un’ordinanza che è comunque un atto di insubordinazione e di rifiuto delle norme del diritto.

Per quanto riguarda le condizioni di Maddaloni, gli strani maneggi di cui l’amministrazione comunale non da alcuna notizia, relativi al movimento dei sacchetti, hanno determinato in pratica 4/5 aree in cui i rifiuti non sono stati raccolti, a differenza del centro storico, dove le strade sono in linea di massima pulite. Le foto, scattate verso le 19 di stasera, ritraggono di nuovo la zona di via Serao di fronte al centro per l’impiego. Il cumulo più grande è sicuramente quello che giace nei lati di via della Libertà. Anche via Cucciarella, come si vede da due foto, è messa male, parimenti alla zona dello storico mercato ortofrutticolo all’ingrosso.

Nella rete abbiamo pescato anche un video di un tizio che disinfettava la monnezza. Con quale sostanza non si sa.

Va beh, che ne parliamo a fare. A voler essere generosi si deve parlare di dilettantismo. De Filippo ha voluto mettere insieme una squadra di livello modesto. Lo ha fatto coscientemente. Il problema di famiglia, vissuto dal sindaco in questi giorni, ha fatto risaltare in maniera clamorosa la qualità non certo eccelsa degli assessori e dei funzionari comunali.

Il video comparso sul gruppo Facebook Ciochevedoincittà Caserta