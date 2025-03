IL VIDEO E LE FOTO. MARCIANISE. La vergogna dell’ex scuola di via Legnano. Tonnellate di monnezza e Salvatore Belforte ha una serra in cui ripara il suo carro di Carnevale

Ha girato un nostro drone e ha registrato una situazione veramente inconcepibile. La commissione ambiente del consiglio comunale, Maria Luigia Iodice compresa si è recata sul posto, ma della serra nessuna parla

MARCIANISE – (g.g.) CasertaCe ha comprato il drone e mo’ sono ca…. vostri. L’abbiamo sperimentato a Marcianise nei giorni scorsi per mettere a disposizione dei cittadini le immagini che, siccome abbiamo fatto un fioretto, giuriamo di non qualificare con un aggettivo anche perché mai come in questa circostanza, parlano da sole, La zona è quella di via Legnano alle spalle dell’ex Siemens. In quest’area un vero e poco buco di degrado, una volta c’era una scuola. Oggi, come potete vedere dalle immagini dall’alto e dalle foto che pubblichiamo in calce a questo articolo, tonnellate di monnezza che danno corpo a una discarica abusiva, segno dell’inciviltà di questi luoghi e, permettetecelo di dire, della città di Marcianise.

Nei giorni scorsi l’area è stata visitata dai componenti della commissione ambiente del consiglio comunale, alla presenza pare anche della consigliera regionale e comunale, Maria Luigia Iodice e capeggiata dal ribaltonista zanniniano Nicola Russo, così come informa un post di un altro consigliere comunale, quel Raffaele Guerriero, il quale, obbedendo agli ordini del suo capo, Stefano Graziano, quando c’è da votare un qualcosa di decisivo contro l’amministrazione comunale, quando c’è da fare il suo dovere il consigliere d’opposizione, messo li da un mandato democratico di centinaia e centinaia di marcianisani, si defila sempre.

C’è un punto che proveremo ad indicare con una freccia all’interno di una delle foto, quella che pubblichiamo in apertura. Si vede una serra in cui è riparato un enorme carro di Carnevale, a quanto pare di proprietà di Salvatore Belforte, arrestato nei giorni scorsi e figlio di Mimì Mazzacane, capo dell’omonimo clan camorristico.

Il resto delle immagini video e fotografiche le mettiamo a disposizione di tutti quelli che intendono farsi un’idea di questo ennesimo schifo della città di Marcianise