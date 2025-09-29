IL VIDEO E LE FOTO. MONDRAGONE. Fumo e autocombustione per l’azienda di Giovanni Capizzi. Inondate anche le abitazioni circostanti

Già in passato questo deposito aveva avuto dei problemi seri che avevano interessato le autorità

MONDRAGONE – E’ sicuramente più grave del previsto l’episodio di autocombustione che ha colpito la CAG Chemical di Mondragone, deposito di prodotti chimici per piscine.

La sede invasa dal fumo è in via Castelvolturno, risultando sottoposta a sequestro nell’anno 2020 per la mancanza di autorizzazioni. In passato, quando questa era ubicata in via Vecchia Starza, la Chemical era già stata interessata da un’attività di controllo.

Proprietario del capannone è l’imprenditore mondragonese Giovanni Capizzi.

Come si può vedere dalle fotografie, il fumo ha inondato le strade della zona. Situazione che certamente non ha fatto piacere ad abitazioni private che si trovano nei paraggi. Qualche timore, i residenti, lo hanno sicuramente avuto nel momento in cui si sono resi conto dell’autocombustione in atto.

Sul posto hanno lavorato e stanno lavorando ancora i vigili del fuoco del distaccamento di Aversa del nucleo AB3 e NBCR, mediante l’ausilio di autoprotettori. Presente anche l’ARPAC.

Stando ad una prima ricostruzione della dinamica, dietro all’episodio di autocombustione potrebbe esserci un probabile gesto doloso.