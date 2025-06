IL VIDEO E LE FOTO. Nube tossica invade la città di CAPUA. In fiamme copertoni nell’ex campo profughi, ipotesi dolo

Seguiranno aggiornamenti.

CAPUA – Un vasto incendio, sembrerebbe di natura dolosa, è scoppiato poco dopo le 17:00 all’interno dell’area dismessa dell’ex campo profughi di Capua, situata in via Martiri di Nassiriya. Le fiamme hanno rapidamente avvolto un grosso cumulo di copertoni abbandonati, sprigionando un’enorme nube tossica di fumo nero che ha invaso il cielo cittadino, rendendo l’aria pesante e irrespirabile.

Il fumo, denso e acre, è visibile anche a diversi chilometri di distanza, e le alte temperature registrate nella giornata odierna – con i primi picchi del caldo estivo – hanno peggiorato ulteriormente le condizioni atmosferiche, costringendo molti residenti a chiudersi in casa per evitare l’inalazione delle esalazioni nocive.

Le fiamme, si sono propagate anche alle sterpaglie e ai terreni adiacenti, in particolare nella zona di via San Lazzaro di Raimo, lambendo alcune rotoballe presenti nei campi circostanti.

Sul posto sono in corso le operazioni di spegnimento da parte dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Caserta, supportati dalle forze dell’ordine, impegnate a garantire la sicurezza dell’area e avviare gli accertamenti per chiarire la dinamica e l’eventuale matrice dolosa dell’incendio.

Al momento non si segnalano feriti, ma l’emergenza ambientale è ancora in atto. Si raccomanda alla cittadinanza di evitare la zona interessata e di mantenere chiuse porte e finestre, in attesa che la situazione venga definitivamente messa sotto controllo.

