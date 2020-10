CASERTA – Paura stamattina in via GM Bosco a Caserta. Un’auto in transito ha cominciato a perdere fumo, spaventando gli occupanti che sono stati costretti a fermarsi e accostare lungo il marciapiede. Lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del Comando provinciale di Caserta che hanno prontamente spento le fiamme. Non si registrano ferito, solo tanto spavento.