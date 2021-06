IL VIDEO E LE FOTO. Successo per la manifestazione e la mostra dedicate a San Rocco. 18 dipinti saranno esposti nel Casertano

CAPRIATI AL VOLTURNO (Pietro De Biasio) Si è conclusa con successo la significativa manifestazione nazionale organizzata dall’associazione europea “Amici di San Rocco” in onore del santo pellegrino di Montpellier. Anche se con le restrizioni e le cautele del momento imposte dal Covid si è svolta la manifestazione che ogni anno si organizza per San Rocco. Quest’anno si è tenuta a Miasino Novara in un incantevole borgo dove il santo è il patrono. Alla manifestazione di spiritualità e devozione si è aggiunto il 2 concorso nazionale di pittura sacra.

Alla mostra allestita presso la bellissima cornice di Villa Nigra a Miasino hanno partecipato 18 artisti da tutta italia presentando i loro lavori che raffigurano il santo di Montpellier. Dopo la santa messa officiata da Fratel Costantino De Bellis il motore spirituale dell’associazione “Amici di San Rocco”, si è svolta la premiazione dei lavori. Al primo posto si è classificato l’autista calabrese ma da anni residente a Gattinara il sig. Saverio Genise. La sua opera raffigura il santo intenso a curare gli ammalati di peste. I 18 dipinti saranno ora collocati nella nascente pinacoteca nazionale dedicata a San Rocco nella comunità di Falciano del Massico dove si potranno ammirarne le bellezze che ritraggono il “virologo” di Dio. Oltre tremila sono le chiese a lui intitolate in italia e oltre 1889 comuni lo hanno come patrono. “San Rocco non è un privilegiato, spiega Fratel Costantino, ma inviato come tutti i partecipanti alla bellezza di Dio, la differenza è che lui ha accettato il suo invito. San Rocco è un convertito, un testimone e un camminatore del cuore della storia e della nostra italia. Il suo esempio spinge anche noi a riscoprire l’identità cristiana del pellegrino. Come buon samaritano, si è sporcato le mani al suo tempo con gli appestati, ora, lo fa dal cielo proteggendoli dal Covid 19”.