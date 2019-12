CASERTA – Il vento forte che non sta dando tregua in queste ore, ha provocato la caduta di un albero lungo viale Vittorio Veneto, in centro a Caserta. Il fatto è avvenuto intorno alle 13 e 30 davanti all’ex Hotel Jolly, a pochi passi dalla Reggia di Caserta, appena prima dell’imbocco del sottopasso. Il traffico è rimasto bloccato.