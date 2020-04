IL VIDEO. Emendamenti Pd per tutelare il Governo. L’avvocato Santoro furioso: “Possiamo accettare le mascherine, non certo il bavaglio”

CASERTA/SANTA MARIA CAPUA VETERE (GV) – Riceviamo e pubblichiamo l’intervento dell’avvocato Michele Sarno che ci scrive come premessa al suo intervento video.

“Nell’aver letto il testo di due emendamenti a firma dei senatori del PD Paola Boldrini e Stefano Collina attraverso i quali si tenta di approvare una normativa chiaramente tesa a tutelare il Governo ed ad emendarlo da eventuali responsabilità rispetto alle azioni poste in essere a tutela del nostro Paese, in occasione della tragica pandemia che ci ha colpiti, ho avvertito la necessità, nella qualità di Presidente Emerito della Camera Penale Salernitana e di concerto con la neonata associazione “Io sto con chi non può”, di sollecitare una raccolta firme (attraverso il mezzo telematico unico possibile in questa fase) per la predisposizione di un documento da sottoporre a tutti i Parlamentari.

Documento la cui finalità e’ quella di non avallare gli emendamenti o di farli ritirare.



Tanto si e’ reso necessario anche e soprattutto per onorare la memoria delle migliaia di cittadini caduti in molti casi nel tentativo di prestare eroicamente aiuto a chi era devastato dalla pandemia.A queste persone ed ai loro familiari quando tutto sarà finito abbiamo l’obbligo di dare una risposta che sia il frutto della analisi di quanto accaduto, dei comportamenti adottati e delle eventuali responsabilità.In un paese civile si possono accettare le mascherine ma non si può tollerare il bavaglio”.