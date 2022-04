IL VIDEO. Guarda i banditi in azione. Allarme in agro aversano

AGRO AVERSANO (Lidia de Angelis) La banda della Lancia colpisce ancora. In questi giorni l’intero agro aversano è preso di mira dalla banda della Lancia, che in pieno giorno si aggira per le vie cittadine, in cerca di appartamenti vuoti da depredare. I banditi, vestiti di scuro con mascherine a coprire in parte il volto, armati di spranghe, citofonano gli ignari cittadini, se nessuno risponde allora gli altri complici scendono dall’auto e forzano i cancelli per entrare e svaligiare gli immobili, mentre il quinto complice aspetta in auto. Tutto è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza privata i balordi alle 16:30 circa del 9 aprile hanno messo in atto la stessa tecnica, ma qualcuno li ha notati e li ha messi infuga come si vede nel video. Allarme sicurezza nell’agro aversano.