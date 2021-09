SAN PRISCO – Fiamme alle prime luci dell’alba in un palazzo in via Pietro Nenni a San Prisco.

Uno degli appartamenti della struttura è stato devastato da un incendio iniziato intorno alle 5.30 di questa mattina. Le fiamme sono divampate al piano superiore per poi estendersi agli appartamenti ai piani inferiori.

Non si conoscono al momento le cause dell’innesco e non si segnalano feriti.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI

Il video tratto da “Ciò che vedo in città SMCV”