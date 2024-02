IL VIDEO. Incidente nella notte alla rotonda: conducente grave in ospedale

L’uomo ha perso il controllo della vettura che si è andata a schiantare contro un palo.

CASTEL VOLTURNO (Maria Assunta Cavallo) – Grave incidente stradale avvenuto ieri sera intorno alle 23.00 alla rotonda di Pescopagano. Un’auto, che viaggiava in direzione Napoli, per motivi al vaglio delle forze dell’ordine è finita sulla rotonda conficcandosi poi nel palo. L’autista, ferito in modo grave, è stato trasportato presso la Clinica Pineta Grande di Castel Volturno. Sul posto è giunta una pattuglia della polizia stradale.