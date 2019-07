BAIA DOMIZIA/CELLOLE – Un terribile incendio è in atto proprio in queste ore a Baia Domizia, nel comune di Cellole. Le fiamme stanno interessando delle baracche, alcune di esse anche abitate. Dalle notizie che giungono sembra, per fortuna, che non ci siano feriti. Sul posto i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento.