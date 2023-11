AL NUOVO McDonald’s DI VIALE CARLO III. Schianto in curva: perde il controllo dell’auto e finisce in una cunetta. TRAFFICO IN TILT

Si registrano importanti rallentamenti alla circolazione

MARCIANISE – Indicente questo pomeriggio, poco dopo le 17, su Viale Carlo III nei pressi del McDonald’s. Per cause ancora in corso di accertamento il conducente di una Fiat Panda ne ha perso il controllo in curva andando a finire in una cunetta laterale. Non si registrano feriti. Importanti rallentamenti si registrano, invece, alla circolazione in un punto già particolarmente critico.