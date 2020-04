IL VIDEO. Mare limpido e cristallino a CASTEL VOLTURNO nei giorni del blocco anti-CORONAVIRUS

CASTEL VOLTURNO – Hanno fatto il giro del web le immagini inviate al consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli da un cittadino che ha registrato un breve filmato, nel quale si vede un mare limpido e cristallino nella zona di Villaggio Coppola a Castel Volturno.

Ma non si tratta dell’unico caso. In molte altre zone rivierasche, in questi giorni, le acque del mare sono ritornate ad essere pulitissime. Il blocco delle attività a causa del coronavirus sta indubbiamente ripulendo l’ambiente.

(Attendi qualche secondo per il caricamento)