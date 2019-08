MONDRAGONE – In quattro, bene incappucciati, hanno tentato di introdursi nel capannone industriale di una nota società agricola di Mondragone. Il tentativo di furto, avvenuto il 2 agosto scorso, è stato immediatamente sventato, grazie al sistema di videosorveglianza remota che ha messo in fuga i malviventi. In pochi minuti sono arrivate, sul posto, due pattuglie di vigilantes per verificare eventuali danni.