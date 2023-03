IL VIDEO. Nomination per il Leone d’oro ad Antonio Peluso, patron de “La locanda del baccalà” di MARCIANISE

Le immagini che vedete si riferiscono alla cerimonia avvenuta a Venezia, durante la quale al noto imprenditore è stato già consegnato un riconoscimento speciale per meriti professionali.

MARCIANISE Da Marcianise anche a Venezia lo chef “scellato” Antonio Peluso approda con il suo “pesce povero che diventa chic” ovvero il baccalà, ottenendo un riconoscimento speciale per meriti professionali e di conseguenza la nomination 2023 per l’ambito e prestigioso Leone d’oro.

Imprenditore e patron delle rinomate “Locanda del Baccalà” Antonio, da sempre appassionato di baccalà, decide di aprire il primo ristorante a Marcianise nel 2015, con lo scopo di promuovere questo prodotto e le diverse interpretazioni cui si presta come ingrediente principale perché nel corso degli anni se da un lato approfondiva la conoscenza e le sue proprietà nutrizionali dall’altro si rendeva conto che molte persone tendevano a sottovalutarlo.

Il

successo dell’iniziativa è tale che nel corso del tempo, la “Locanda del Baccalà” ha prodotto diverse collaborazioni con rinomati chef del territorio nonché la sua presenza in diverse trasmissioni televisive e radiofoniche dove si è sempre prodigato per diffondere questo gustoso pesce in tutte le sue declinazioni. A completamento della sua opera di diffusione, nel 2018, pubblica il libro “50 Sfumature di Baccalà” dove raccoglie, in un connubio perfetto tra innovazione e tradizione, diverse ricette che vanno da quelle classiche a quelle che prevedono gli abbinamenti più insoliti e sorprendenti. Antonio ha poi portato l’amore per il baccalà in giro per l’Italia, partecipando agli street food festival più importanti con i suoi truck food trasformati in vere e proprie cucine mobili dove vengono preparate diverse specialità tutte rigorosamente a base di baccalà.Da qui nasce la sua ultima idea, quella di organizzare un villaggio itinerante interamente dedicato al baccalà con il nome di baccalà village.