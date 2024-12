IL VIDEO. Pompe di benzina lungo Viale Carlo III trasformate in parcheggi abusivi. “Bodyguard chiedono 5 euro ad auto”

Il deputato Francesco Emilio Borrelli ha ricevuto la segnalazione, corredata da un video che documenta quanto accade

CASERTA – Segnalazione, di un cittadino casertano, al deputato Francesco Emilio Borrelli in merito a ciò che si verifica presso alcune pompe di benzina lungo viale Carlo III durante le serate nelle discoteche della zona

“Salve deputato, volevo segnalarle che su Viale Carlo III, a Caserta, durante le serata in discoteca le pompe di benzina nelle vicinanze vengono invase da “personaggi” con divise da “bodyguard” e gestiscono, abusivamente, il parcheggio all’interno. Sono stati richiesti 5 euro a ogni auto parcheggiata. Alla mia richiesta di poter pagare con carta o ricevere uno scontrino mi ha risposto : “già ti ho dato troppe spiegazioni meglio che vai via” , ovviamente il tutto con tono arrogante”.

Il video, pubblicato dal deputato nei social, mostra chiaramente degli individui all’opera che vestiti con divise da bodyguard gestiscono gli ingressi dei distributori di carburante pretendendo il pagamento per la sosta delle auto in contanti senza fornire alcuna ricevuta.

Il deputato, dopo aver ricevuto la segnalazione, ha annunciato di voler portare la questione all’attenzione delle autorità competenti. “Questa è una chiara violazione delle norme – ha dichiarato Borrelli – e un abuso ai danni dei cittadini. Chiederemo interventi immediati per restituire legalità a quest’area. Non possiamo tollerare che chiunque si appropri di spazi pubblici per scopi illeciti”.