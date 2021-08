IL VIDEO. Recuperati con l’elicottero dei vigili del fuoco i 7 scout dispersi sul Matese

GIOIA SANNITICA – Si sono appena concluse le operazioni di recupero dei 7 scout che nel primo pomeriggio di oggi risultavano dispersi sui monti del Casertano. Per il recupero si è reso necessario l’intervento dell’elicottero dei vigili del fuoco, il drago 69, che giunto sul posto tempestivamente ha permesso il recupero del gruppo di adolescenti in 1 ora e 20 minuti dalla richiesta di soccorso. Caricati due alla volta sono stati trasferiti al campo sportivo di Gioia Sannitica dove sono stati rifocillati e visitati dall’equipe medica presente sul posto. Sono risultati tutti in ottime condizioni fisiche tranne un po’di stanchezza e di spavento.