IL VIDEO. Protesta dei detenuti nell’ex Opg di AVERSA

4. Oktober 2019

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) – Detenuti in rivolta alla Casa di reclusione Filippo Saporito di Aversa, ex OPG. Ieri sera l’assordante rumore di barattoli e bicchieri contro le sbarre del carcere ha attirato l’attenzione del vicinato. Al momento non vi sono informazioni certe sulle motivazioni. Dopo poco il personale è intervenuto e la protesta è rientrata.

Questo il video pubblicato dal consigliere di Aversa Alfonso Oliva.