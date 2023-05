IL VIDEO SHOCK. Razziano appartamento approfittando dell’assenza dei proprietari: attimi di terrore per la figlia della coppia presente in casa

A raccontare l’accaduto è la proprietaria di casa. In calce all’articolo il video

PARETE – Ancora banditi in azione nella nostra provincia. Ieri sera nel mirino dei malviventi è finita l’abitazione di una famiglia di Parete. In due con volto travisato hanno fatto irruzione in casa approfittando dell’assenza dei proprietari e non accorgendosi della figlia di questi, ancora in casa, mentre si preparava per uscire. Al solo rientro la famiglia si è accorta di quanto accaduto. A ricostruire la vicenda la madre della giovane che ha pubblicato il video della spaventosa irruzione: “Ieri sera alle ore 21:50, ci hanno fatto visita questi delinquenti. Lo spavento più grande è derivato dal fatto che in casa c’era mia figlia che si stava preparando per uscire. Loro indisturbati hanno rovistato e trapanato nei muri.” “I soldi e le nostre cose si ricomprano, ma la paura è difficile da far passare! Delinquenti che sono entrati nel parco, con villette a schiera, e indisturbati sono rimasti sull’uscio ad attendere i complici! Fate girare e se riconoscete qualche volto o comprendete ciò che dicono avvertite i carabinieri di Parete o inviatemi un messaggio. Il tutto in 13 minuti in un orario non troppo tardi. Attenzione ai vostri figli, mia figlia ha 23 anni ma lo spavento e le sue lacrime di terrore sono state devastanti!”