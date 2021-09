VILLA DI BRIANO – D.C.A. una donna di 66 anni di Casal di Principe è stata beccata dalle telecamere della videosorveglianza mentre sversa rifiuti in via della Mole a Villa di Briano. La signora è scesa dalla sua auto e ha gettato i rifiuti al margine della strada. Per lei, così come spiegato dal sindaco Luigi Della Corte che ha pubblicato il video sui social, una multa da 600 euro con obbligo di rimozione rifiuti.

