IL VIDEO TEANO. Acqua sprecata alla frazione Fontanelle. I residenti: “Il Comune non interviene”

TEANO (Pietro De Biasio) Riportiamo una delle segnalazioni inviataci dai cittadini, in merito ai disservizi della città. Si tratta di un’ennesima perdita d’acqua: “A Fontanelle, frazione “dimenticata” del comune di Teano, le tubature della condotta idrica sono rotte in 3 luoghi diversi, per capirci si vede l’acqua che si perde a occhio nudo: lungo la strada che collega Fontanelle al Santuario di Cappelle, nel centro di Fontanelle e a San Giuliano. Ma nessun tecnico o dipendente del Comune di Teano interviene. Di sicuro sono stati allertati da tante persone. Quante ore ci vorranno per non avere l’acqua nelle nostre case anche di giorno, visto che la notte già ne siamo privi?”.

Molti residenti iniziano a riscontrare anche un calo di pressione dell’acqua nelle loro abitazioni. Sotto testo, neanche troppo nascosto, forse trattandosi di una piccola frazione, del problema al Comune non interessa molto. Se non quando ci si avvicinerà alle prossime elezioni amministrative.