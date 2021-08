IL VIDEO TEANO. Svolta la tradizionale cerimonia dell’alzabandiera. Tra un mese via alla festa in onore dei Santi Cosma e Damiano

TEANO – (Pietro De Biasio) Si è svolta la tradizionale cerimonia dell’alzabandiera curata dalla Parrocchia Santi Cosma e Damiano di Teano. Con la suggestiva cerimonia presieduta dal parroco don Luigi Migliozzi si è annunciato a tutta la comunità che manca un mese all’inizio delle celebrazioni dell’edizione 2021 della festa parrocchiale in onore dei Santi Medici Cosma e Damiano che si svolgerà regolarmente ma con le restrizioni e le limitazioni per il Covid.

“Un modo esteriore, un segno per preparare il cuore alla nostra festa”, sono state le parole di don Luigi Migliozzi per sottolineare il tradizionale alzabandiera. La festa si svolgerà come da consuetudine il 26 e 27 settembre. In preparazione all’evento il 23, 24 e 25 settembre avranno luogo le tradizionali “quarantore” con preghiere e riflessioni. Un grazie che vale doppio al Presidente de Il Campanile Valter Giarrusso per il video che pubblichiamo in calce all’articolo e per la sua generosa e impareggiabile testimonianza, per essere eternamente innamorato del nostro territorio a cui dedica ogni energia intellettuale e fisica.