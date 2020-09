AVERSA – Momenti di tensione ieri mattina sulla linea Piscinola-Aversa. Un uomo è stato aggredito da una donna. L’ira è scattata per un rimprovero del passeggero che l’ha invitata ad alzare le mascherine per coprire naso e bocca durante il percorso. Ecco le immagini pubblicate da ciò che vedo in città – SMCV.

