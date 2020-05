IL VIDEO. Tenta di intervistare il boss Pasquale Zagaria. I carabinieri identificano giornalista

CASAPESENNA – Il giornalista e massmediologo Klaus Davi è stato identificato ieri attorno alle 14 da una gazzella dei carabinieri davanti alla casa del boss Pasquale Zagaria. Il giornalista, che cura per TgCom24 la rubrica “I Fuorilegge” insieme al direttore Paolo Liguori, stava tentando di realizzare un’intervista al camorrista. A rivelarlo è lo stesso Klaus Davi. Il giornalista ha sostato per 4 ore davanti alla casa del boss. I tre carabinieri gli hanno chiesto le generalità e i motivi della sua sosta. Il giornalista ha risposto: “Vorrei strappargli qualche battuta. È da un po’ che non intervisto qualche boss della camorra”. Il fatto è accaduto a Pontevico, in provincia di Brescia, il paese in cui si trova agli arresti domiciliari.