IL VIDEO. Uomo prende a calci dei poveri cani. Poi fugge e…

CASTEL VOLTURNO – (Maria Assunta Cavallo) Sorpreso mentre prende a calci dei cani in strada, un uomo riesce a sfuggire ai carabinieri. Il fatto è accaduto il 27 maggio scorso, ma la notizia è trapelata solo oggi dopo la diffusione in rete di un video denuncia, pubblicato da una cittadina di Castel Volturno che ha ripreso la scena nei pressi del lido Luise, dx Volturno. Secondo quanto raccontato, un uomo extracomunitario è stato sorpreso da alcuni volontari che quotidianamente rifocillano i cani randagi, mentre prendeva violentemente a calci i poveri animali. Nulla hanno potuto i presenti per fermare la furia dell’uomo, che ha mollato la presa solo quando si è accorto dell’arrivo dei carabinieri della locale stazione, riuscendo però a sfuggire alle forze dell’ordine e facendo perdere le proprie tracce.