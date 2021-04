IL VIDEO VIRALE. Bullismo e violenza a CAPODRISE: ragazzino picchiato barbaramente. Immagini inviate alle autorità

Minori, nuovo video virale di bullismo e violenza a Capodrise. Borrelli (Europa Verde): “Se confermata veridicità è nuovo caso mostruoso di violenza sul web. Immagini inviate alle autorità per verifiche”

COMUNICATO STAMPA – “Sta diventando virale un video girato presumibilmente a Capodrise, in provincia di Caserta, che immortala due giovanissimi che fanno a pugni istigati da un gruppo di amici che riprendono la scena. Uno dei due ‘pugili’ è evidentemente in difficoltà e subisce senza reagire la violenza del suo coetaneo. In sottofondo parole che spronano a colpire più forte da parte dei presenti a questa barbarie. Abbiamo deciso di inviare questo video alla Polizia Postale e alle autorità cittadine per le verifiche del caso. Vogliamo capire esattamente quando e dove sia avvenuto l’episodio e chi ne abbia fatto parte. Se dovessero arrivare conferme sulla sua veridicità, ci troveremmo di fronte a un nuovo caso mostruoso di incitazione alla violenza sul web. Un fenomeno che sta assumendo proporzioni sempre più preoccupante sul quale ritengo si debba intervenire in modo rapido e deciso”. Lo ha dichiarato il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, che ha ricevuto il video da parte di diversi cittadini del comune di Capodrise e lo ha girato alle forze dell’ordine.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO: https://www.facebook.com/francescoemilio.borrelli/videos/779475696026257