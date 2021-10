IL VIDEO VIRALE. Guardia armata blocca un ladro prima del colpo. Intervengono anche i passanti

VILLA DI BRIANO – Villa di Briano sotto assedio dei ladri, on line il video di un arresto con la collaborazione dei passanti. Borrelli (Europa Verde): “Immagini sconcertanti, anche in pieno giorno case assaltate dai predoni. Plauso ai cittadini che hanno aiutato la guardia armata”

“E’ diventato virale il video della guardia armata che a Villa di Briano ferma un ladro mentre si accinge a svaligiare un appartamento in pieno giorno con la collaborazione di alcuni passanti che, vista la colluttazione tra i due, decidono di intervenire a sostegno del militare. Un segnale evidente di come questo comune sia sotto assedio di predoni senza scrupoli che anche in pieno giorno tentano di assaltare le case per svaligiarle. Una situazione difficile per i residenti che, come testimoniato dalle numerose segnalazioni ricevute, sono in balìa di questo fenomeno criminale. Dal video emerge anche la voglia di reagire dei cittadini che non hanno esitato ad aiutare la guardia giurata ad acciuffare il delinquente. Una collaborazione preziosa, che non sempre accade in questi casi, per la quale voglio rivolgere un plauso ai protagonisti del video”. Questo il commento del consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, che ha ricevuto la segnalazione del video.

https://www.facebook.com/francescoemilio.borrelli/videos/4423061454473535