Iliad conquista la città di CAPUA. Due nuove antenne telefoniche sul territorio: indetta la conferenza dei servizi

Lo scorso 4 febbraio per entrambe le questioni è stata indetta una conferenza dei servizi decisoria che ha visto sedute allo stesso tavolo tutte le parti interessate

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CAPUA – Due antenne di telefonia mobile sono destinate a sorgere nel territorio di Capua. Proprio in questi giorni la compagnia Iliad, ha trasmesso tutta la documentazione necessaria agli enti competenti per incassare l’autorizzazione all’installazione di due stazioni radio base per rete di telefonia mobile.

Le aree prescelte per l’installazione dei ripetitori ricadono in via San Lazzaro, precisamente in località La Colombaia e in zona La Monaca entrambe aree ad alta densità demografica

Come stabilito dagli uffici comunali per questo tipo di iter è necessaria l’indizione di una conferenza di servizi per l’esame contestuale dei diversi interessi pubblici legati alla realizzazione dell’intervento.

Le tensioni intorno alla presenza dei ripetitori non sono una novità per la comunità capuana. Già nei mesi scorsi, i residenti avevano manifestato preoccupazioni legate ai possibili impatti ambientali e sanitari di queste infrastrutture. Sebbene la normativa italiana in materia di emissioni elettromagnetiche sia tra le più severe in Europa, i timori della popolazione rimangono accesi.

Intanto l’azienda di telefonia mobile ha trasmesso l’intera pratica corredata dalla documentazione tecnica, l’amministrazione ha effettuato le proprie verifiche e trasmesso al Suap del Comune, lo sportello unico delle attività produttive, il proprio parere.

Le amministrazioni coinvolte sono chiamate a rendere le proprie determinazioni ai sensi della legge 241/90 che disciplina la materia.