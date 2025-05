Imprenditore agricolo minacciato per “lasciare” il suo terreno: sentenza per due

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

FRANCOLISE – Dopo una lunga istruttoria dibattimentale ieri è stata emessa sentenza di condanna nei confronti di Luca Spagnuolo ad una pena non sospesa di anni 1 e mesi 10 di reclusione. Il Pubblico Ministero per lui aveva chiesto una pena di anni 2 di reclusione. Assolto invece Visconte, difeso dall’Avv. Salvatore Piccolo, per il quale era stata invocata una sentenza assolutoria.

La vicenda nasce da una denuncia di Antonio Silvestri, imprenditore agricolo di Francolise il quale lamentava di aver subito un tentativo di estorsione, prontamente denunciato ai carabinieri da parte dello Spagnuolo, soggetto già noto alle forze dell’ordine.

Durante l’istruttoria dibattimentale sono stati escussi due carabinieri che hanno svolto le indagini; i parenti della vittima, due testimoni oculari ed è stata disposta dal giudice una perizia su una registrazione effettuata dalla vittima. Lo Spagnuolo è stato condannato anche alla refusione delle spese in favore della parte civile rappresentata dall’Avv. Gianluca Giordano e al pagamento di una somma a titolo di risarcimento danni da liquidarsi in separata sede.