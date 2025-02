Imprenditore casertano sotto processo per sfruttamento di lavoratori africani senza permesso: LA SENTENZA

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

VILLA LITERNO – Si è concluso oggi, innanzi al Giudice Monocratico del Tribunale di Napoli Nord Terranova, il processo che vedeva imputati Raffaele Diana e Ahmed Nejidi, accusati di sfruttamento lavorativo e impiego di manodopera extracomunitaria priva di permesso di soggiorno. Entrambi sono stati assolti “per non aver commesso il fatto”.

Il pubblico ministero aveva chiesto pene di 4 anni e 4 mesi per Diana Raffaele, difesa dall’avvocato Pasquale Verde, e di 4 anni per Nejidi Ahmed, difeso dall’avvocato Gianfranco Carbone. Nonostante la richiesta di condanna, il Tribunale ha ritenuto che le accuse non fossero supportate da prove concrete e ha disposto l’assoluzione dei due imputati.

La vicenda riguardava il presunto sfruttamento di lavoratori in condizioni di bisogno e senza adeguata tutela, in un’azienda agricola di Villa Literno. Tuttavia, la decisione del giudice ha sancito la completa estraneità dei due imputati ai fatti contestati.