In auto con 1 chilo e 100 di cocaina. Arrestato 33enne

Durante un controllo dei militari in via Napoli

SAN FELICE A CANCELLO – In San Felice a Cancello, i carabinieri della Stazione di Cancello hanno tratto in arresto, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, R.A., cl. 87, di Giugliano in Campania (Na).

In particolare, i militari dell’Arma, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio finalizzato alla recrudescenza dei reati in materia di stupefacenti hanno proceduto al controllo di un un’autovettura Fiat Idea, parcheggiata in quella via Napoli, con a bordo il 33enne. A seguito di perquisizione veicolare e personale i carabinieri hanno rinvenuto, all’interno di un vano realizzato sotto il sedile lato passeggero, un pacco contenente 1100 gr. di cocaina. L’arrestato è stato associato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.