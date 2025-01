In auto con un coltello a serramanico e hashish, 25enne denunciato dai carabinieri

L’arma e lo stupefacente rinvenuti sono stati immediatamente sequestrati

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CARINARO – Un 25enne di Teverola, già noto alle forze dell’ordine per la commissione di reati in materia di stupefacenti, era alla guida di una Peugeot 208 quando questa mattina, nel piccolo centro di Carinaro, è stato fermato per un controllo dai carabinieri della Stazione di Gricignano di Aversa.

Subito mostratosi nervoso e particolarmente intollerante al controllo da parte dei militari impegnati nel posto di blocco, dopo essere stato identificato, è stato sottoposto a perquisizione personale e veicolare.

Sono bastati pochi minuti ai carabinieri per scoprire la causa del suo nervosismo e rinvenire, occultati nella tasca anteriore destra dei suoi pantaloni, un coltello a serramanico della lunghezza di 16 centimetri e alcune dosi di hashish.

L’arma e lo stupefacente rinvenuti sono stati immediatamente sequestrati.

Il 25nne, accompagnato in caserma, dopo le formalità di rito, è stato denunciato in stato di libertà e dovrà rispondere di porto di armi od oggetti atti ad offendere e detenzione di sostanze stupefacenti. Contestualmente è stato segnalato alla Prefettura di Caserta per la relativa sanzione amministrativa.