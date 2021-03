ORTA DI ATELLA – Un uomo di circa 50 anni è stato ritrovato in gravi condizioni all’interno dell’auto nel suo garage in via Gandhi ad Orta di Atella.

L’uomo aveva un evidente taglio alla gola.

Sul posto è giunta un’ambulanza e i carabinieri della compagnia di Marcianise. Il 50enne è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Moscati di Aversa.

Si pensa anche ad un gesto estremo.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI.