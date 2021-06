In fuga col bottino dopo l’assalto armato in gioielleria. Ora è caccia ai malviventi

Un passante che ha assistito all’episodio, ha tentato…

PASTORANO – Sono fuggiti a bordo di una Bmw in direzione dell’autostrada A1 dopo la rapina in gioielleria. E’ accaduto questo pomeriggio, intorno alle 14,45 in corso Italia a Pastorano, nella gioielleria MM Oro. La banda, formata da 6 rapinatori, due fuori a fare da palo, uno in auto in attesa dei complici, mentre gli altri 3 hanno fatto irruzione portando via la cassa e gioielli.

L’azione, quasi fulminea, è avvenuta in presenza della titolare e di alcuni clienti.

Un passante che ha assistito alla rapina, ha tentato di disturbarli. A quel punto, vistisi scoperti anche dai cittadini, si sono dati alla fuga sparando anche un colpo d’arma da fuoco in aria.

I carabinieri della stazione di Pignataro Maggiore e i militari della sezione operativa e radiomobile della compagnia di Capua sono intervenuti sul posto. Ora è caccia ai malviventi.