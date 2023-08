In stato confusionale si lancia tra le auto in corsa, notte di follia sul Vialone

Ha seminato il panico nei pressi della Rotonda.

SAN NICOLA LA STRADA. Ha seminato il panico, nella serata di ieri, gettandosi tra le auto in transito su viale Carlo III. Nei pressi della Rotonda, un immigrato, forse sotto effetto di droga, ha messo in pericolo se stesso e gli altri, lanciando tra le vetture che, solo per miracolo, sono riuscite ad evitarlo. Qualcuno, dalla propria automobile, ha anche fatto un video dell’uomo.