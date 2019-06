In un VIDEO, il litigio tra ragazzi davanti al negozio del CAMPANIA per le scarpe in collezione limitata

MARCIANISE – Il litigio tra ragazzi davanti al negozio JD Sport del centro commerciale Campania dovuto alla vendita delle scarpe “Yezzy” in collezione limitata, è stata ripresa in un video postato da Gianni Simioli, presentatore de “La Radiazza”, in onda su Radio Marte. Come si vede dalle immagini, i ragazzi si colpiscono, interviene anche la vigilanza, poi la polizia e i dipendenti che si affrettano a chiudere l’attività commerciale.

La #yeezy è la scarpa adidas nata dalla collaborazione con il rapper Kanye West : molto amata, molto #sfaccimma (traduzione in napoletano dell’abusato termine #figo ) – GUARDATE queste immagini girate al Centro Commerciale Campania oggi e capirete cosa voglio dire con il “molto amate” : mazzate ‘a cecata e scene di panico pur di accaparrarsi è un paio ! Video girato da un ascoltatore de #laradiazza #radiomarte Francesco Bisogno ) Gepostet von Gianni Simioli am Freitag, 7. Juni 2019