INCENDI A RAFFICA NEL CASERTANO. Colpite campagne, monti e centri abitati

Il caldo torrido e il vento di scirocco alimentano numerosi incendi nel Casertano. Da Sant’Arpino a Baia Domizia, le fiamme minacciano abitazioni, villaggi turistici e aree boschive. Vigili del fuoco al lavoro senza sosta

CASERTA – Le particolari condizioni meteorologiche, la gran calura, il termometro che si avvia ormai ai 36 gradi all’ombra, ma soprattutto il concorso dello scirocco che continua a soffiare in maniera sostenuta, hanno creato le condizioni per alimentare grandi incendi.

Non certo come quello di Baia Domizia che ha distrutto ettari di terreno ed anche diverse case, all’interno di villaggi turistici senza risparmiare nemmeno le spiagge. Ma si tratta comunque di focolai importanti che hanno bisogno di essere curati, spenti, tenuti sotto controllo.

PARTIAMO DA SANT’ARPINO, dove le fiamme si sono propagate nella zona del cimitero comunale.

Nondimeno a RECALE, precisamente nei pressi della scuola Pertini, qui il fuoco si è propagato fin dentro i giardini, lambendo anche alcune abitazioni.

Il rogo è stato innescato nel terreno di fronte un’enoteca della zona. In attesa dell’intervento dei vigili del fuoco, i residenti si sono adoperati con secchi di acqua tubi calati dai balconi pur di domare le fiamme.

Dominano la scena, spiacevolmente, i roghi sulle colline di Caserta. Sui MONTI TIFATINI, le fiamme continuano ad essere alimentate dal vento, mettendo in pericolo aree abitate e antichi sentieri che fanno parte del patrimonio naturalistico locale. ANCHE SUL MONTE TIFATA (San Prisco/Sant’Angelo) dalla cima, si iniziano a scorgere dei piccoli focolai e si ha il timore, considerando il vento, che da un momento all’altro anche lì la situazione possa degenerare.

A SAN CIPRIANO D’AVERSA, invece, come già abbiamo scritto in un precedente articolo, le fiamme hanno interessato un deposito edile del posto e sempre più difficile la situazione sul territorio aurunco che invece brucia tutto, con una situazione critica in particolar modo sul monte Massico, monte Ofelia nelle varie zone della pianura e nel tratto di strada che collega Carano a Cellole. A MONDRAGONE si segnala, invece, rogo sul monte Peltrino.